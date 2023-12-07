Ціни на газ в Україні впали після зростання протягом чотирьох місяців

Таким чином, газ подешевшав після зростання протягом чотирьох місяців поспіль. За останній рік ціна опустилася вдвічі.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 450 доларів за тисячу кубометрів (12,2 тисячі гривень).

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року в Європі впали, і в ринок прогнозує рівень близько 550 доларів за тисячу кубометрів взимку 2023-2024 років, що є зниженням на 30% порівняно з зимою 2022-2023 років. .

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками ЗПГ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни впадуть на 61,9% до 517,1 доларів за тисячу кубометрів, у 2024 році зростуть на 2,9% до 532,3 доларів, у 2025 році впадуть на 18,9% до 431,8 доларів.