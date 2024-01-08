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Ціни на газ в Україні за рік впали вдвічі: скільки коштує паливо

Україна, Понеділок 08 січня 2024 14:48
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Ціни на газ в Україні за рік впали вдвічі: скільки коштує паливо Фото: Ціни на газ впали за 2023 рік вдвічі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації газу в Україні за грудень 2023 року. Вартість становила 13 596 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 5,5% менше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства .

Таким чином, газ дешевшає другий місяць поспіль. За 2023 рік ціна опустилася майже вдвічі.

Ціни на газ в Україні за рік впали вдвічі: скільки коштує паливо

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ із початку 2023 року в Європі значно знизилися і сьогодні перебувають на рівні 350 доларів за тисячу кубометрів (9,2 тисячі гривень).

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками ЗПГ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни впадуть на 61,9% до 517,1 доларів за тисячу кубометрів, у 2024 році зростуть на 2,9% до 532,3 доларів, у 2025 році впадуть на 18,9% до 431, 8 доларів.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення, тому ціна залишається незмінною - 7,96 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

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Ціна на газ Міністерство економіки
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