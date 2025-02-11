Ціни на газ ростуть, а промисловість ризикує залишитися без ресурсу, - експерт

"Ми зараз бачимо ситуацію, коли в нас невелика кількість покупців на природний газ, які можуть вільно купити цей газ. І ключовим зараз покупцем є державний "Нафтогаз", який купує газ на біржі", – пояснив Петренко.



За його словами, в Європі вже спостерігається дефіцит газу, і дешевшати він не буде.



"І я скажу відверто як експерт в цьому питанні наразі ми не бачимо жодних передумов про те, що в Європі газ буде дешевшати. Є певний дефіцит, Європа буде закуповувати газ як навесні, так і влітку, і вільного ресурсу немає", – підкреслив експерт.



Він вважає, що Україна ризикує втратити можливість вигідно купити газ.



"Якщо нічого геополітично не зміниться, то вартість газу в Європі цього року буде досить високою", – додав Петренко.



За його словами, промисловість вже страждає через нестабільну ситуацію на газовому ринку.



"Питання енергетичної безпеки - це не тільки наявність газу для побутових споживачів; це питання наявності проданого газу для комерційних споживачів, тому що, якщо комерційні споживачі, як я зазначив, газ буде дорогим, вони будуть вимушені імпортувати дорогий газ, відповідно, це вплине на собівартість їхньої продукції, їхню конкурентоздатність і також на вартість продукції для українського населення - це все абсолютно взаємопов'язані речі", – попередив голова Асоціації газовидобувників.



Петренко також наголосив, що видобувати газ стає дедалі складніше, адже доступні поклади вичерпуються, а війна ускладнює інвестиції в буріння нових свердловин.

Водночас "Нафтогаз", що залишається єдиним гарантом закупівель, досі не сформував зрозумілих довгострокових умов для видобувників.



"Цей механізм має бути продовжений, модифікований і покращений. Це, знову ж таки, питання обговорення та дискусії, але, на наше переконання, все ж таки "Нафтогаз" повинен продовжувати викуп українського газу і робити більш довгострокові, зрозумілі правила викупу, щоб компанії розуміли, по яким індикативам, як буде продаж українського газу", – наголосив Петренко.



Раніше колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що видобуток газу в Україні залишається недостатнім для покриття потреб економіки та промисловості. Державні компанії не можуть забезпечити необхідні обсяги.