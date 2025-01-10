Цены на газ в Европе рухнули в начале 2025 года
Цены на природный газ в Европе за последнюю неделю упали более чем на 10%. Континент обеспечен запасами, а погода будет улучшаться.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Робер Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах сегодня упали на 2% до 44 евро за мегаватт-час (около 480 долларов за тысячу кубометров). Это на 14% меньше, чем максимум, достигнутый 2 января.
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Как отмечает Bloomberg, хотя температура ниже нормы в регионе сохранится до начала следующей недели, ожидается, что за этим последуют более мягкие условия, что ослабит давление на сокращающиеся запасы.
Поставки сжиженного природного газа также продолжаются, компенсируют последствия потери транзита российского газа через Украину в этом году.
"Мы по-прежнему считаем, что текущих цен достаточно для сохранения запасов в хранилищах и восстановления запасов сверх европейских целевых показателей к концу октября, если не произойдет серьезного ужесточения рынка из-за периода необычно холодной погоды или существенных перебоев в поставках", - заявили аналитики Energy Aspects
По данным BNP Paribas SA, летом цены на газ продолжат снижаться до 40 евро за мегаватт-час. "Мы считаем, что задача пополнения запасов до целевого показателя ЕС в 90% к 1 ноября менее сложна, чем предполагают текущие рыночные цены", - заявили в банке.
Напомним, пятилетний контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" закончился 1 января 2025 года. Украина перекрыла газовый вентиль, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год.
По оценке Европейской комиссии, прекращение транзита российского природного газа через Украину с 1 января 2025 года уже учтено в ценах. С учетом того, что в мире ежегодно производится более 500 млрд кубометров СПГ, замена около 14 млрд кубометров российского газа, транзитом проходящего через Украину, должна оказать незначительное влияние на цены на природный газ в ЕС, заявили в ЕК.