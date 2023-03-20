Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з середини 2021 року: що стало причиною

Ціни на природний газ у Європі продовжили зниження, опустившись нижче за 450 доларів за тисячу кубометрів. Опалювальний сезон закінчується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intercontinental Exchange ( ICE ).

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах подешевшали на 7% до 39,8 євро за мегават-годину. Ціни впали нижче за 40 євро за мегават-годину вперше з липня 2021 року.

Як зазначає ExPro Consulting, зниження цін на газ у Європі пов'язане насамперед зі зниженням споживання на тлі теплої погоди та стабільних поставок.

Європа 18 березня вперше з початку січня закачувала до сховищ більше газу, ніж відбирала, що свідчить про поступове завершення опалювального сезону.

Європейські ПСГ заповнені на 55,7% і у них зберігається близько 59 млрд куб м газу, що є найвищим значенням на цю дату за останні десятиліття.