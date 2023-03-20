Цены на газ в Европе упали до минимума с середины 2021 года: что послужило причиной
Цены на природный газ в Европе продолжили снижение, опустившись ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Отопительный сезон заканчивается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intercontinental Exchange (ICE).
Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подешевели на 7% до 39,8 евро за мегаватт-час. Цены упали ниже 40 евро за мегаватт-час впервые с июля 2021 года.
Как отмечает ExPro Consulting, снижение цен на газ в Европе связано в первую очередь со снижением потребления на фоне теплой погоды и стабильных поставок.
Европа 18 марта впервые с начала января закачивала в хранилища больше газа, чем отбирала, что свидетельствует о постепенном завершении отопительного сезона.
Европейские ПХГ заполнены на 55,7% и у них хранится около 59 млрд куб м газа, что является наивысшим значением на эту дату за последние десятилетия.
Цены на газ в Европе упали более чем на 80% по сравнению с августовским пиком (более 3500 долларов за тысячу кубометров), когда сокращение поставок газа с территории России нанесло Европе ущерб примерно в 1 триллион долларов, нанеся удар по экономике региона и подняв инфляцию до самого высокого уровня за последние десятилетия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.