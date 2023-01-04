Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за рік: що спричинило причину

Базові ф'ючерси 4 січня впали на 7,8% до найнижчого рівня із середини лютого 2022 року. М'які погодні умови поширилися по всьому регіону, а у великих містах, таких як Берлін, початок року був теплим. У той час як наступного тижня у деяких районах очікується прохолодніша погода, у центральній та південній Європі очікується незвичайно тепла погода.

Потепління зменшило потребу в опаленні та зменшило побоювання з приводу швидкого виснаження запасів газу. Це принесло полегшення для політиків та споживачів, які боролися із зростанням цін минулого року, а також для центральних банків, які були змушені підвищити відсоткові ставки, щоби придушити інфляцію.

Ф'ючерси на газ біржі TTF у Нідерландах на найближчий місяць впали на 6% до 68 євро за мегават-годину (менше 750 доларів за тисячу кубометрів), що є найнижчим внутрішньоденним рівнем з 16 лютого. У вівторок вони впали на 6,1%.

Проте уряди продовжують закликати людей збільшувати енергозбереження. Більшість зими ще попереду, і тарифи на газ залишаються набагато вищими за середній п'ятирічний рівень для того часу.