Ціни на газ у Європі підскочили до максимуму за 2 роки

Європа балансує на межі чергової енергетичної кризи після того, як ціни на природний газ злетіли до найвищого рівня за два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 4% до 58 євро за мегават-годину (близько 635 доларів за тисячу кубометрів). Це найвищий показник із лютого 2023 року.



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Як зазначає агентство, після тривалої боротьби зі зростаючими витратами, стійко високою інфляцією і загасанням промислової активності через кризу 2022 року континент знову стикається із загрозою чергового затяжного ралі, яке може спровокувати ще більші економічні проблеми.

Запаси газу в регіоні швидко виснажуються цієї зими, і у великих енергетичних компаній, таких як Uniper і Eni, немає економічного стимулу зберігати паливо за поточними цінами. У результаті зростає занепокоєння з приводу запасів палива цього літа, а також поставок наступної зими.

Рівні зберігання стали найважливішою точкою перевірки даних, і політики стурбовані тим, що Європа дедалі більше покладається на непостійні джерела енергії, такі як вітер. Однак більша кількість безвітряних днів цієї зими - у поєднанні з трохи холоднішою погодою - змусили країни використовувати свої паливні запаси.

Наразі сховища Європи заповнені менш ніж наполовину - це найнижчий рівень для цієї пори року з 2022 року. Ціни на літо настільки високі, що поповнювати сховища невигідно, а це означає, що урядам доведеться втрутитися.

Споживання газу в Європі, як очікується, збільшиться на 17% цього місяця порівняно з минулим роком, що зумовлено попитом з боку населення і комерційних підприємств. І зима ще не закінчилася: Північно-Західна Європа готується до заморозків найближчими днями, що може ще більше підвищити попит на опалення, ще більше спустошивши запаси і надавши імпульсу болючому зростанню цін.

"Ризик того, що Європейський Союз увійде у весну з дуже низькими запасами газу, збільшився за останні кілька тижнів", - сказав Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management. "Не тільки перший місяць різко зріс, але ми також побачили зростання календарних цін на 2026-2027 роки".

Майбутній літній сезон технічного обслуговування в Норвегії також може обмежити поставки в той час, коли ринок і так уже напружений. Трейдери також пильно стежать за впливом тарифів США і можливими заходами у відповідь - які ризикують зробити імпорт скрапленого природного газу дорожчим.