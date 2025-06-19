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Ціни на дизель у Європі зростають швидше за нафту: чого очікувати в Україні

Україна, Четвер 19 червня 2025 09:34
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Ціни на дизель у Європі зростають швидше за нафту: чого очікувати в Україні Фото: Дизель подорожчає в Україні через стрибок цін у Європі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до зростання світових цін на дизельне пальне, особливо в Європі. При цьому підвищення цін на дизель випереджає зростання котирувань нафти, що підкреслює вразливість європейських споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З початку війни 13 червня ціна на нафту марки Brent зросла на 10% і перевищила 76 доларів за барель. Інвестори побоюються перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку, через яку проходить близько п'ятої частини світового експорту нафти і нафтопродуктів.

Загроза енергетичного шоку

Додаткову напругу викликало обговорення можливої участі США в ізраїльській кампанії проти Ірану. Це посилило побоювання з приводу можливого енергетичного шоку світового масштабу.

На тлі цих подій ціни на дизель у Європі різко зросли. Котирування ICE Low Sulphur Gasoil піднялися майже на 15% з 12 червня. Це зростання стало продовженням попереднього тренду, спричиненого високим світовим попитом і низькими запасами пального у США та ЄС.

Вразливість Європи та роль Близького Сходу

Близький Схід відіграє важливу роль у світовому експорті дизеля, поставляючи 831 тисячу барелів на добу, що становить близько 17% світового морського імпорту. Основні постачальники - Кувейт, ОАЕ і Саудівська Аравія.

У Європі дизель використовується як у приватному і комерційному транспорті, так і в промисловості. На нього припадає 44% від загального споживання нафти в регіоні. У 2024 році Європа імпортувала понад 1,2 млн барелів дизеля на добу - приблизно п'яту частину всього споживання.
Ціни на дизель у Європі зростають швидше за нафту: чого очікувати в Україні

Прибуток для європейських НПЗ

Зростання цін на дизель принесло несподівану вигоду європейським нафтопереробним заводам. Маржа переробки дизеля зросла більш ніж на 30% з початку конфлікту, досягнувши максимуму за 14 місяців.

Це особливо показово з огляду на зростання цін на сиру нафту. Зазвичай маржа переробки знижується при подорожчанні сировини, але в даному випадку ціни на дизель зростають швидше, ніж вартість нафти, що грає на руку європейським виробникам.

Лазівка з російським дизелем

Поряд з короткостроковими ризиками, на ринку дизеля в Європі зберігаються і довгострокові виклики. Після початку вторгнення Росії в Україну ЄС і Велика Британія ввели заборону на імпорт російської нафти, і частка дизеля з РФ впала з 40% до менш ніж 1%.

Однак Європа продовжила купувати дизель у Туреччини, Індії та країн Близького Сходу. Іноді це паливо виробляється з російської нафти, що стало лазівкою в санкціях. Особливо це стосується Індії, яка виграє від обмеження цін на російську нафту.

Спроба закрити лазівку

Тепер Євросоюз хоче закрити цю лазівку, запропонувавши заборонити імпорт перероблених нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Однак реалізація такої заборони буде вкрай складною, оскільки НПЗ використовують суміші різних сортів нафти, і відстежити походження готового продукту практично неможливо.

Таким чином, ринок дизеля в Європі стикається з серйозними невизначеностями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Це означає, що висока волатильність цін і переробних марж збережеться в осяжному майбутньому.

Ціни в Україні

Україна імпортує весь обсяг бензину і дизельного пального після початку війни. Зростання цін на нафту вже спричинило подорожчання бензину на АЗС на 2 гривні до 56,65 гривень за літр, на дизпаливо - на 1 гривню до 53,55 гривень за літр.

Як заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, стрибок цін на українських заправках може бути досить потужним, до 65 гривень за літр А-95 бензину.

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Ціни на бензин Дизпаливо НАФТА
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