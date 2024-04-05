Ціни на бензин, дизель та газ можуть бути справедливими, треба вирівняти акциз, - експерт

"Окрім підвищення акцизів, Кабмін має встановити справедливість на паливному ринку. По-перше, акцизи на різні види палива мають платитися відповідно до його енергетичної цінності - тобто дизпаливо та бензин мають стати порівняно дешевшими, а газ – підтягнутися до їхнього рівня. По-друге, податки повною мірою мають сплачувати усі учасники ринку, інакше чиновники продовжуватимуть виїжджати за рахунок сумлінних компаній. Це все потрібно робити одночасно. Тоді й можна очікувати належний ефект від законодавчих рішень. А не сподіватися, що вони спрацюють самі по собі", - написав Черненко.

Він переконаний, що потрібно усунути диспропорції та несправедливості на паливному ринку.

"Момент перший. Непропорційна та несправедлива зміна акцизу на скраплений газ. Неприхований лобізм, не інакше. Другий момент. Згідно, зі зрізом паливного ринку, лише деякі його учасники сумлінно платять податки, інші - податкові ухилянти. Сумарно до 15 млрд грн на рік може збирати держава тільки у цій галузі, якщо посилить контроль за збиранням податків", - зазначив експерт.

На його думку, причиною для підвищення акцизів стала нестача грошей у державі в умовах війни.

"Але шукають чиновники податки там де легше, а не там де потрібно. Так підвищення акцизів прямо відобразиться на цінниках на стелах АЗК, а отже і на всіх інших процесах, де задіяне паливо. А це майже все: від продуктів до послуг. Тобто чиновники пішли традиційним шляхом – механічно полізли в кишеню до людей. Ну, це не вперше", - наголосив ексдепутат.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроект, яким підвищуються ставки акцизів на паливо.

Згідно з проектом закону, в цьому році акциз на бензин подорожчає на 29,1 євро, на дизельне паливо - на 38,1 євро а на скраплений газ – на 3,6 євро за 1 тис. літрів.

За даними директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, чиновники використали у законопроєкті мінімальні ставки європейських акцизів. Якщо порахувати станом на сьогодні, податкова складова збільшиться у бензині на 7,3 грн/л, дизелі - 9,6 грн/л та LPG - 0,9 грн/л.