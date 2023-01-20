Ціни на бензин, дизель та автогаз дешевшають: ціни на АЗС в Україні

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 20 січня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав на 10 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,69 гривень за літр (-0,49 гривень), на дизельне пальне - 53,48 гривень за літр (-0,60 гривень), на автогаз - 27, 55 гривень за літр (-0,10 грн.).

Нагадаємо, за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подешевшав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. . Дизельне пальне подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.