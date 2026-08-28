Ціни на АЗС зросли: скільки коштує бензин, дизель та газ 28 серпня

Українські АЗС оновили прайси на пальне. Головною зміною дня стало подорожчання скрапленого газу, вартість якого в одній з мереж зросла до найвищої позначки в 44,90 грн/л.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на п'ятницю, 28 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
Мережа OKKO підняла вартість скрапленого газу на 1,00 грн/л - з 43,90 грн до 44,90 грн/л. Це зробило пропозицію компанії найдорожчою серед великих операторів.
Для порівняння, на WOG газ залишився по 44,50 грн/л, на SOCAR по 43,90 грн/л, а в "Укрнафти" - 42,90.
Водночас в державній "Укрнафта" другу добу поспіль повністю відсутній в продажу бензину маркування А-98 (Energy), який напередодні пропонувався за ціною 85,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 28 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на бензини марок А-95, 100, а також усі види дизельного пального (стандарт та преміум) на заправках OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" залишилися без змін.
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