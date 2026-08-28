Ціни на АЗС зросли: скільки коштує бензин, дизель та газ 28 серпня

Що змінилося на АЗС

Мережа OKKO підняла вартість скрапленого газу на 1,00 грн/л - з 43,90 грн до 44,90 грн/л. Це зробило пропозицію компанії найдорожчою серед великих операторів.

Для порівняння, на WOG газ залишився по 44,50 грн/л, на SOCAR по 43,90 грн/л, а в "Укрнафти" - 42,90.

Водночас в державній "Укрнафта" другу добу поспіль повністю відсутній в продажу бензину маркування А-98 (Energy), який напередодні пропонувався за ціною 85,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 28 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на бензини марок А-95, 100, а також усі види дизельного пального (стандарт та преміум) на заправках OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" залишилися без змін.

Деталізація цін на АЗС 28 серпня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 96,90 грн

ДП Євро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДП NANO Extro: 97,90 грн

ДП NANO: 94,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"