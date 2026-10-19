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Ціни на АЗС зросли після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 19 жовтня

09:00 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС зросли після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 19 жовтня Фото: Ціни на АЗС піднялися після вихідних (Getty Images)
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У понеділок, 19 жовтня, українські мережі АЗС оновили ціни на пальне. Після вихідних вартість усіх марок бензину залишилася стабільною, однак у деяких мережах зафіксовано чергове подорожчання дизелю та автомобільного газу.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як змінилися ціни на АЗС

Зокрема, мережа SOCAR збільшила ціну на преміальне дизельне пальне DП NANO Extro на 1,00 грн - до 107,00 грн/л, а автогаз у цій мережі додав одразу 1,50 грн, сягнувши 52,90 грн/л.

Водночас у мережі UPG подорожчали обидві позиції дизелю (upgDIESEL та EURO DIESEL) - на 60 копійок за літр.

Мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" у перший робочий день тижня утримали цінники на рівні неділі.

Ціни на АЗС зросли після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 19 жовтня
Ціни на АЗС в Україні 19 жовтня
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Деталізація цін на АЗС 19 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 106,90 грн
  • ДП Євро: 103,90 грн
  • Газ: 51,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 106,50 грн
  • ДП Євро-5: 103,50 грн
  • Газ: 51,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 107,00 грн (+1,00 грн)
  • ДП NANO: 105,00 грн
  • Газ: 52,90 грн (+1,50 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 101,90 грн
  • ДП: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 102,90 грн (+60 коп.)
  • ДП EURO DIESEL: 100,90 грн (+60 коп.)
  • Газ: 49,90 грн

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