Цены на АЗС выросли после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 19 октября
09:00 19.10.2026 Пн
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Фото: Цены на АЗС поднялись после выходных (Getty Images)
В понедельник, 19 октября, украинские сети АЗС обновили цены на топливо. После выходных, стоимость всех марок бензина осталась стабильной, однако в некоторых сетях зафиксировано очередное подорожание дизеля и автомобильного газа.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Как изменились цены на АЗС
В частности, сеть SOCAR увеличила цену на премиальное дизельное топливо DП NANO Extro на 1,00 грн - до 107,00 грн/л, а автогаз в этой сети прибавил сразу 1,50 грн, достигнув 52,90 грн/л.
В то же время в сети UPG подорожали обе позиции дизеля (upgDIESEL и EURO DIESEL) - на 60 копеек за литр.
Сети OKKO, WOG и "Укрнафта" в первый рабочий день недели удержали ценники на уровне воскресенья.
Детализация цен на АЗС 19 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 106,90 грн
- ДТ Евро: 103,90 грн
- Газ: 51,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 106,50 грн
- ДТ Евро-5: 103,50 грн
- Газ: 51,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 107,00 грн (+1,00 грн)
- ДТ NANO: 105,00 грн
- Газ: 52,90 грн (+1,50 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 101,90 грн
- ДТ: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 102,90 грн (+60 коп.)
- ДТ EURO DIESEL: 100,90 грн (+60 коп.)
- Газ: 49,90 грн