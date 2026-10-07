Ціни на АЗС знову ростуть: скільки коштує бензин, дизель та газ 7 жовтня
Станом на ранок 7 жовтня на АЗС залишаються стабільними ціни на бензин та дизель, а от газ почав дорожчати.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Хвиля подорожчання автогазу: Провідні мережі (зокрема WOG, OKKO та SOCAR) підняли ціни на автогаз на 1,40 грн за літр, зафіксувавши вартість на позначці 46,90 грн/л. Водночас інші оператори, такі як UPG, підвищили ціну газу на 50 копійок (до 44,50 грн/л).
Значний розрив у цінах між сегментами АЗС: На ринку зберігається суттєва різниця між преміум-сегментом і дискаунтерами. Наприклад, різниця у вартості звичайного бензину А-95 між мережами SOCAR/OKKO/WOG та лояльнішими заправками (як-от "Укрнафта" чи UPG) може сягати до 6 гривень на літрі.
Стабільність бензину та дизелю: Попри коливання, великі оператори утримують базові ціни на бензин А-95 у межах 88,90-94,90 грн/л, а стандартне дизпальне - у діапазоні 97,90-103,00 грн/л залежно від мережі.
Деталізація цін на АЗС 7 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 102,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 99,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 44,50 грн (+50 коп)