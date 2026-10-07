Цены на АЗС снова растут: сколько стоит бензин, дизель и газ 7 октября
На утро 7 октября на АЗС остаются стабильными цены на бензин и дизель, а вот газ начал дорожать.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Волна подорожания автогаза: Ведущие сети (в частности, WOG, OKKO и SOCAR) подняли цены на автогаз на 1,40 грн за литр, зафиксировав стоимость на отметке 46,90 грн/л. В то же время, другие операторы, такие как UPG, повысили цену газа на 50 копеек (до 44,50 грн/л).
Значительный разрыв в ценах между сегментами АЗС: На рынке сохраняется существенная разница между премиум-сегментом и дискаунтерами. Например, разница в стоимости обычного бензина А-95 между сетями SOCAR/OKKO/WOG и более лояльными заправками (например "Укрнафта" или UPG) может достигать 6 гривен на литре.
Стабильность бензина и дизеля: Несмотря на колебания, крупные операторы удерживают базовые цены на бензин А-95 в пределах 88,90-94,90 грн/л, а стандартное дизтопливо - в диапазоне 97,90-103,00 грн/л в зависимости от сети.
Детализация цен на АЗС 7 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 44,50 грн (+50 коп.)