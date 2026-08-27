Ціни на АЗС без змін, але є нюанс: скільки коштують бензин, дизель і газ 27 серпня

Які зміни на АЗС за добу

Найнижчу вартість на всі види пального традиційно пропонує мережа "Укрнафта". Бензин А-95 тут коштує на 4,00 грн/л дешевше, ніж у приватних АЗС (78,90 грн проти 82,90 грн), дизель - на 4,00 грн дешевше (89,90 грн проти 93,90 грн), а автогаз - на 1,00-1,60 грн за літр.

Найвища вартість автогазу зафіксована на WOG (44,50 грн/л), а фірмового дизеля - на SOCAR (97,90 грн/л).

Порівняно з середою, 26 серпня, цінники на наявні маркування не змінилися. Єдина зміна торкнулася "Укрнафти" - з продажу тимчасово зник бензин маркування А-98 (Energy), який напередодні пропонували за ціною 85,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 27 серпня, четвер

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 96,90 грн

ДП Євро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДП NANO Extro: 97,90 грн

ДП NANO: 94,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"