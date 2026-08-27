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Ціни на АЗС без змін, але є нюанс: скільки коштують бензин, дизель і газ 27 серпня

10:17 27.08.2026 Чт
2 хв
З продажу зник один з видів бензину
aimg Марія Кучерявець
Фото: АЗС тримають ціни на пальне (Getty Images)

Вартість пального у провідних мережах українських АЗС залишається стабільною. Проте на ринку зафіксовано точкові зміни в асортименті.

Що змінилося на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на четвер, 27 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

Які зміни на АЗС за добу

Найнижчу вартість на всі види пального традиційно пропонує мережа "Укрнафта". Бензин А-95 тут коштує на 4,00 грн/л дешевше, ніж у приватних АЗС (78,90 грн проти 82,90 грн), дизель - на 4,00 грн дешевше (89,90 грн проти 93,90 грн), а автогаз - на 1,00-1,60 грн за літр.

Найвища вартість автогазу зафіксована на WOG (44,50 грн/л), а фірмового дизеля - на SOCAR (97,90 грн/л).

Порівняно з середою, 26 серпня, цінники на наявні маркування не змінилися. Єдина зміна торкнулася "Укрнафти" - з продажу тимчасово зник бензин маркування А-98 (Energy), який напередодні пропонували за ціною 85,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 27 серпня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Євро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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