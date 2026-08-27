Ціни на АЗС без змін, але є нюанс: скільки коштують бензин, дизель і газ 27 серпня

Вартість пального у провідних мережах українських АЗС залишається стабільною. Проте на ринку зафіксовано точкові зміни в асортименті.
Що змінилося на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на четвер, 27 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
Найнижчу вартість на всі види пального традиційно пропонує мережа "Укрнафта". Бензин А-95 тут коштує на 4,00 грн/л дешевше, ніж у приватних АЗС (78,90 грн проти 82,90 грн), дизель - на 4,00 грн дешевше (89,90 грн проти 93,90 грн), а автогаз - на 1,00-1,60 грн за літр.
Найвища вартість автогазу зафіксована на WOG (44,50 грн/л), а фірмового дизеля - на SOCAR (97,90 грн/л).
Порівняно з середою, 26 серпня, цінники на наявні маркування не змінилися. Єдина зміна торкнулася "Укрнафти" - з продажу тимчасово зник бензин маркування А-98 (Energy), який напередодні пропонували за ціною 85,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"