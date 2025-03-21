Ціни на АЗС почали падати: експерт пояснив, що буде з вартістю бензину та ДП

"Нафта впала, вони (мережі АЗС - ред.) мали б зменшити ціну, але вони бояться, що ще щось відбудеться і роздрібний бізнес суттєво втратить. Математика показує, що можна посунутися (зменшити ціну – ред.), а економіка показує, що не треба спішити", - каже аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко.

За його даними, протягом 13-20 березня середні ціни на бензини та дизельне паливо в мережах АЗС України знизилися на 58 копійок - 1 гривню за літр до 55,71 гривні за літр бензину А-95 та 54,06 гривні за літр дизельного палива. За цей же період автогаз в середньому подешевшав на 28 копійок за літр – до 36,32 гривні за літр.

За даними агентства Bloomberg, ціни на ф’ючерси на нафту еталонного сорту Brent протягом 15 січня - 20 березня 2025 року знизилися на 12% – із 82 до 72 доларів за барель.

Наскільки може подешевшати пальне

Олександр Сіренко додав, що на фоні зниження ціни на нафту на 10% та більше, ціна на паливо має загалом потенціал до зниження в розмірі 5 гривень на літр.

"Зниження цін на 0,5-1 гривню за літр – це лише початок. Нафта знизилася на 10%, це означає, що можна очікувати на зниженням на близько 5 гривень за літр в бензинах чи дизелі", - сказав він.

Експерт додав, що станом на 20 березня середня оптова ціна на дизельне пальне (при відвантаженні бензовозом з нафтобази) в Києві та Київській області складала 45,9 гривень за літр, тоді як роздрібна ціна на АЗС становила 54,57 гривні за літр. Різниця між оптовим та роздрібним сегментами складає 8,6 гривні за літр, що свідчить про значний потенціал для подальшого зниження цін на АЗС.

Проблеми паливних компаній

Проте, зазначив Олександр Сіренко, подальше зниження цін стримують ризики паливного бізнесу, а саме значне падіння обсягів продажів через зменшення кількості населення та рівня його мобільності.

"В мереж АЗС є велика проблема – дуже падає реалізація, саме через війну. Людей стає менше, людей вбивають, люди воюють, люди уникають зайвих рухів через мобілізацію, продовжується виїзд людей з країни", - сказав він, пояснивши, що зі зменшенням кількості проданого палива компанії мають більше заробляти на кожному літрі, щоб покрити постійні витрати.

Іншим важливим ризиком паливного бізнесу стало підвищення акцизу на нафтопродукти, яке відбулося двічі за останні півроку – у вересні 2024 року та у січні 2025 року.

Крім того, з 1 грудня 2024 року вступила в дію норма Податкового кодексу, яка зобов’язує мережі АЗС сплачувати податок на прибуток авансом (60 тисяч гривень із однієї станції). Такі зміни податкового законодавства, на думку Олександра Сіренка, також додають невпевненості паливним трейдерам щодо подальшого зниження цін.

"Тому вони грають в маркетинг з акціями. За останні півроку були 6-7 "чорних" п’ятниць, такого ніколи не було. Також розповсюджена практика знижувати ціни на вихідні", - прокоментував експерт, додавши, що такі кроки дозволяють залучити клієнта за рахунок часткового або тимчасового зниження ціни.