Ціни на АЗС підскочили перед вихідними: скільки коштує бензин, дизель та газ 11 вересня

У п'ятницю, 11 вересня, великі мережі автозаправних станцій переписали цінники на пальне. Більшість популярних видів бензину та дизеля підвищилися у вартості.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз - у матеріалі РБК-Україна.
Мережа OKKO підняла ціни майже на всі позиції на 1,00 грн/л. Бензин Pulls 100 тепер коштує 97,90 грн/л, Pulls 95 - 90,90 грн/л, а стандартний А-95 Євро - 87,90 грн/л. Дизельне пальне Євро додало одразу 2,00 грн/л і продається по 98,90 грн/л.
На SOCAR також зафіксовано подорожчання лінійки бензинів одразу на 2,00 грн/л порівняно з минулою добою. NANO 100 зріс у ціні до 98,90 грн/л, NANO 95 - до 91,90 грн/л, А-95 - до 88,90 грн/л. Стандартне ДП NANO додало 1,00 грн/л (до 98,90 грн/л).
Ціни в мережі WOG залишилися на рівні попереднього дня. Зокрема, бензин А-95 Євро пропонують по 87,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 11 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Державна "Укрнафта" утримує найнижчі цінники серед великих операторів. Водночас преміальний бензин 95 (Energy) здешевшав одразу на 3,00 грн/л - до 81,90 грн/л, зрівнявшись із вартістю звичайного А-95 в межах акції.
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