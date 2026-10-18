Ціни на АЗС 18 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
На українському ринку пального зберігається тенденція до підвищення цін на дизельне пальне та автомобільний газ. Станом на 18 жовтня чергове зростання зафіксоване в одній із провідних мереж, тоді як решта операторів утримують показники попередніх днів.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Здорожчання на OKKO: Мережа підняла ціни одразу на 1 гривню на ключові позиції. Зокрема, дизельне пальне (ДП Pulls та ДП Євро) подорожчало до 106,90 грн/л та 103,90 грн/л відповідно. Автомобільний газ у цій мережі також зріс на 1 гривню і тепер коштує 51,90 грн/л.
Стабільність решти мереж: Мережі WOG, SOCAR, "Укрнафта" та UPG зафіксували ціни на рівні попередньої доби без нових коливань.
Цінові рекорди сегменту: Автогаз у більшості великих мереж міцно закріпився вище позначки у 49-52 гривні за літр, а преміальний дизель на окремих заправках наближається до 107 гривень. Базовий бензин (А-95) залишається стабільним.
Деталізація цін на АЗС 18 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 106,90 грн (+1 грн)
- ДП Євро: 103,90 грн (+1 грн)
- Газ: 51,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 103,50 грн
- ДП Євро-5: 106,50 грн
- Газ: 51,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 106,00 грн
- ДП NANO: 105,00 грн
- Газ: 52,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 101,90 грн
- ДП: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 102,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 100,90 грн
- Газ: 49,90 грн