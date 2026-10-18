Цены на АЗС 18 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
На украинском рынке топлива сохраняется тенденция к повышению цен на дизельное топливо и автомобильный газ. По состоянию на 18 октября очередной рост зафиксирован в одной из ведущих сетей, в то время как остальные операторы удерживают показатели предыдущих дней.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Подорожание на OKKO: Сеть подняла цены сразу на 1 гривну на ключевые позиции. В частности, дизельное топливо (ДТ Pulls и ДТ Евро) подорожало до 106,90 грн/л и 103,90 грн/л соответственно. Автомобильный газ в этой сети также вырос на 1 гривну и теперь стоит 51,90 грн/л.
Стабильность остальных сетей: Сети WOG, SOCAR, "Укрнафта" и UPG зафиксировали цены на уровне предыдущих суток без новых колебаний.
Ценовые рекорды сегмента: Автогаз в большинстве крупных сетей прочно закрепился выше отметки в 49-52 гривны за литр, а премиальный дизель на отдельных заправках приближается к 107 гривен. Базовый бензин (А-95) остается стабильным.
Детализация цен на АЗС 18 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 106,90 грн (+1 грн)
- ДТ Евро: 103,90 грн (+1 грн)
- Газ: 51,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 103,50 грн
- ДТ Евро-5: 106,50 грн
- Газ: 51,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 106,00 грн
- ДТ NANO: 105,00 грн
- Газ: 52,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 101,90 грн
- ДТ: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 102,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 100,90 грн
- Газ: 49,90 грн