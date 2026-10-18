Цены на АЗС 18 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

На украинском рынке топлива сохраняется тенденция к повышению цен на дизельное топливо и автомобильный газ. По состоянию на 18 октября очередной рост зафиксирован в одной из ведущих сетей, в то время как остальные операторы удерживают показатели предыдущих дней.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Подорожание на OKKO: Сеть подняла цены сразу на 1 гривну на ключевые позиции. В частности, дизельное топливо (ДТ Pulls и ДТ Евро) подорожало до 106,90 грн/л и 103,90 грн/л соответственно. Автомобильный газ в этой сети также вырос на 1 гривну и теперь стоит 51,90 грн/л.

Стабильность остальных сетей: Сети WOG, SOCAR, "Укрнафта" и UPG зафиксировали цены на уровне предыдущих суток без новых колебаний.

Ценовые рекорды сегмента: Автогаз в большинстве крупных сетей прочно закрепился выше отметки в 49-52 гривны за литр, а премиальный дизель на отдельных заправках приближается к 107 гривен. Базовый бензин (А-95) остается стабильным.

Фото: цены на АЗС 18 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 18 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 106,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро: 103,90 грн (+1 грн)

Газ: 51,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 103,50 грн

ДТ Евро-5: 106,50 грн

Газ: 51,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 106,00 грн

ДТ NANO: 105,00 грн

Газ: 52,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 101,90 грн

ДТ: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

UPG