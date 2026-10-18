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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 18 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

09:34 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 18 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: цены на АЗС выросли 18 октября (Getty Images)
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На украинском рынке топлива сохраняется тенденция к повышению цен на дизельное топливо и автомобильный газ. По состоянию на 18 октября очередной рост зафиксирован в одной из ведущих сетей, в то время как остальные операторы удерживают показатели предыдущих дней.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Подорожание на OKKO: Сеть подняла цены сразу на 1 гривну на ключевые позиции. В частности, дизельное топливо (ДТ Pulls и ДТ Евро) подорожало до 106,90 грн/л и 103,90 грн/л соответственно. Автомобильный газ в этой сети также вырос на 1 гривну и теперь стоит 51,90 грн/л.

Стабильность остальных сетей: Сети WOG, SOCAR, "Укрнафта" и UPG зафиксировали цены на уровне предыдущих суток без новых колебаний.

Ценовые рекорды сегмента: Автогаз в большинстве крупных сетей прочно закрепился выше отметки в 49-52 гривны за литр, а премиальный дизель на отдельных заправках приближается к 107 гривен. Базовый бензин (А-95) остается стабильным.

Цены на АЗС 18 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 18 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 18 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 106,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 103,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 51,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 103,50 грн
  • ДТ Евро-5: 106,50 грн
  • Газ: 51,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 106,00 грн
  • ДТ NANO: 105,00 грн
  • Газ: 52,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 101,90 грн
  • ДТ: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 102,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 100,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

Читайте также: До конца октября топливо еще подорожает: Сергей Куюн объяснил, почему растут цены на АЗС

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