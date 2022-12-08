Ціна на нафту Brent впала нижче за 77 доларів вперше за рік
Ціна нафти марки Brent впала ниже за 77 доларів за барель вперше за грудня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
Як свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у лютому 2023 року впала нижче за 77 доларів за барель вперше з 27 грудня 2021 року.
За даними на 23:21 (GMT+4), вартість Brent знижувалась на 3,53% - до 76,94 долара за барель. До 23:54 (GMT+4) Brent торгувалася на рівні 77,53 долара за барель (мінус 2,29%).
Водночас ф'ючерс на нафту марки WTI з постачанням у січні 2023 року дешевшає на 2,49% - до 72,4 долара за барель. Також ф'ючерс на нафту марки WTI з постачанням у січні 2023 року падав на 3,98% - до 73,87 долара за барель.
Раніше, 6 грудня, повідомлялося, що ціна нафти Brent опустилася нижче за 80 доларів за барель вперше з 6 січня цьогоріч.
Нагадаємо, що ціна нафти Brent з 1971 року є основою для ціноутворення близько 40% всіх світових сортів нафти, у тому числі російської нафти Urals. Тому дану марку називають еталонною, або маркерною.
Сьогодні РБК-Україна вже повідомляло по стрибок цін на нафту, але в інший бік: ціни на нафту зранку 8 грудня зросли після падіння до найнижчого рівня цього року на попередній сесії.
Нагадаємо, минулого тижня Brent та WTI зафіксували свій перший тижневий приріст на рівні близько 2,5% та 5% відповідно після трьох тижнів падіння.
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