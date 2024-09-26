"Ціна мовчання світу". У Вільнюсі відкрили виставку у пам'ять загиблих дітей в Україні
У Литві відкрилась виставка "Ціна мовчання світу" у Вітражній галереї Сеймаса. Вона присвячена пам'яті українських дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України у Литві.
На виставці можна дізнатися про 30 історій із понад 577 загиблих українських дітей. Вона була ініційована професором Вільнюського університету Арунасом Вайлюлісом, а відкрита під патронатом депутата литовського парламенту Лінаса Слушніса за підтримки Української громадської організації "Платформа памяті.Меморіал".
"Виставка - це не лише спосіб вшанувати пам’ять загиблих, а й потужний засіб привернути увагу до проблеми дитячих жертв війни", - заявили в українському посольстві.
Повідомляється, що у відкритті взяли участь віце-спікер Сеймасу Литви Жигімантас Павільоніс, голова Групи міжпарламентських зв'язків з Україною Сеймаса Рімантє Шалашевічютє, голова Комітету у закордонних справах Сеймаса ЛР Емануеліс Зінгеріс, депутати литовського парламенту, посол України у Литві Петро Бешта, проректор Вільнюського університету Вільманте Пакальніскієне, генеральний директор ГО "Платформа пам'яті.Меморіал" Гаяне Авакян. Також на участь у заході взяли представники литовської громадськості.
"Російська агресія та вторгнення в Україну перевернули життя мільйонів українських дітей, залишивши їх сиротами, зруйнувавши їхні домівки та вкравши їхнє щасливе дитинство", - наголосили в українському диппредставництві.
Там повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році вже загинуло щонайменше 577 дітей, а понад 1500 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Однак у посольстві України зазначили, що ці цифри неостаточні, оскільки наразі немає всієї інформації з тимчасово окупованих територій України.
"Росія вчиняє геноцид українського народу - це примусова депортація дітей з українських територій до Росії. Місцезнаходження дітей приховують. Їх вивозять у віддалені регіони Росії, змінюють імена, прізвища та громадянство, щоб вони ніколи не повернулися додому", - пояснили в українському диппредставництві.
Повідомляється, що наразі відомо про понад 19 000 українських дітей, яких окупанти незаконно вивезли до Росії.
"Мета України - притягнути винних у цих злочинах до відповідальності, і мова йде не лише про тих, хто безпосередньо здійснює переміщення, відповідальність має понести кожен російський чиновник, який поширює і заохочує таку політику стосовно наших дітей", - заявив посол України у Литві Петро Бешта.
Зазначаєтся, що виставку буде відкрито до 10 жовтня 2024 року.
Фото: виставка у Вільнюсі (facebook.com ukr.embassy.Lithuania)
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