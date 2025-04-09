Ціна на ліки формується не в аптеках, а у виробників, - економіст

Формування цін на ліки в Україні відбувається не в аптеках, а безпосередньо у виробників.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Еспресо".

"Ціна формується не в аптеках - ціна формується у виробників. І тут якраз ми бачимо, що ситуація не дуже добра", - підкреслив Кушнірук.

За його словами, в межах так званого "зниження цін" були здешевлені лише ті препарати, які не мають вагомого впливу на прибутки компаній, зокрема вітаміни та дублікати вже наявних ліків. Натомість вартість решти медикаментів продовжує зростати.

Економіст також зауважив, що попри конкурентне середовище серед аптечних мереж, впливу на ціноутворення вони майже не мають. Водночас фармвиробники, особливо ті, що є монополістами в певних категоріях препаратів, можуть самостійно встановлювати мінімальні та максимальні ціни для мереж.

Кушнірук розкритикував і скасування урядом маркетингових договорів між аптеками та виробниками.

За його словами, ці угоди дозволяли мережам утримувати ціни на ліки на доступному рівні, отримуючи прибуток не за рахунок націнки, а завдяки прямих виплат від виробників. Крім того, ці кошти обкладалися ПДВ, що наповнювало бюджет.

"У результаті ми отримали абсолютно абсурдну ситуацію. Ціни продовжують зростати, а нам розповідають, як все класно вийшло", - резюмував економіст.