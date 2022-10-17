Ціна газу в Європі досягла чотиримісячного мінімуму

Ціна газу в Європі опустилася нижче за 1 300 доларів за тисячу кубометрів вперше з середини червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лондонську біржу ICE.
За даними біржі, вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 1 284 доларів за тисячу кубометрів, або 126,625 євро за МВт/год.
При цьому загальне зниження ціни на газ з початку дня становить понад 10,7 відсотка.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція вперше почала безпосередньо постачати природний газ до Німеччини.
Також ми писали, що експерти з країн Євросоюзу провели технічну нараду щодо запровадження ліміту цін на російський газ.
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