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Цим знакам Зодіаку потрібно уникати різких слів та рішень: кому обіцяють напружений день

Астрологи не радять позичати гроші 20 липня (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Астрологи склали прогноз на 20 липня. Для кількох знаків Зодіаку цей день буде переломним - можливі як позитивні, так і негативні події.

РБК-Україна розповідає, для кого день може обернутися неприємностями.

Овен

Вам радять не позичати гроші. Це може обернутися фінансовими втратами та непорозуміннями.

А от в особистому житті з’явиться можливість покращити стосунки з партнером. Вдалий день для романтичних пригод. Але варто подбати про здоров’я - є ризик нездужання.

Телець

Перевтома може дати про себе знати, тож подбайте про відпочинок. Водночас зірки не радять зловживати важкою їжею - високий ризик проблем зі шлунком.

Гроші турбувати не будуть. З фінансами все буде стабільно. Рекомендується провести день в компанії рідних - вони принесуть натхнення та радість.

Діва

На горизонті - серйозні зміни, проте краще уникати різких рішень. Кожен крок на вашому шляху має бути виваженим.

У фінансовому плані можливі надходження. А от у родині не все гладко: напруженість може спричинити стрес. Намагайтеся тримати емоції під контролем.

Терези

Висока ймовірність, що вам скоро усміхнеться удача в роботі. Водночас фінансове становище поки залишатиметься без змін.

Важливо в цей день уважно слідкувати за своїми словами, особливо у спілкуванні з близькими. Надто різкі висловлювання можуть призвести до непоправного конфлікту.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: IDiva, Astro.

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