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Ціллю удару росіян по 128-й бригаді міг бути комбриг, - ДБР

Фото: ціллю удару росіян по 128 бригаді міг бути комбриг (facebook.com/brigade128)
Автор: Іван Носальський

Росіяни за допомогою удару по 128-й бригаді в Запорізькій області могли намагатися ліквідувати командира бригади Дмитра Лисюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день слідство має припущення, що ймовірною мішенню, в тому числі, повинен був стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин", - розповіла вона.

Сап'ян додала, що слідчі працюють у цілодобовому режимі для з'ясування обставин трагедії. Це є одним з пріоритетних завдань.

Удар по 128-й бригаді

Нагадаємо, 3 листопада російські окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по прифронтовому селу в Запорізькій області. У цей момент у населеному пункті зібрали військових 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії.

Пізніше виявилось, що командир Дмитро Лисюк спізнився на нагородження. Удар стався о 10:10, а він з'явився на місці за дві хвилини.

6 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Лисюка відсторонили на час розслідування трагедії.

Сьогодні, 14 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що бійців зібрали для нагородження у дворі будинку. Було порушено всі правила маскування.

Більш детально про ракетний удар по 128 бригаді можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

 

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