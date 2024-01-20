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Ціла команда з убивчою реалізацією більшості очолила топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: "Вайлд" закинули п'ять шайб у більшості (twitter.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали весь склад "Міннесоти Вайлд" найкращими в ігровий день регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

"Вайлд" влаштували гольову перестрілку з "Флоридою" на виїзді (6:4). П'ять з шестих командних шайб "Міннесота" закинула за чисельної переваги на майданчику.

Відкрили рахунок гості в дебюті зустрічі, коли Капрізов перед воротами замкнув простріл Болді. "Пантерз" зрівняли на старті другого періоду зусиллями Екблада. Але "Вайлд" оформили три голи поспіль – Гартман закинув із дистанції з рикошетом, Фабер влучно пробив від синьої лінії, а Цуккарелло "прошив" стіну оборонців.

Луостарінен під завісу 20-хвилинки трохи підправив становище "Флориди". Утім, на початку фінального періоду Капрізов реалізував п'яту більшість "Міннесоти". "Флорида" з шайбами Лунделла та Форслінга спробувала повернутися, але Гартман під завісу поєдинку закинув у порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили голкіпер "Нью-Джерсі" Вітек Ванечек і вінгер "Міннесоти" Кіріл Капрізов. Воротар парирував 29 із 30-ти кидків у протистоянні з "Коламбусом" (4:1). Натомість росіянин оформив дубль і віддав результативну передачу.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Кароліна" – "Детройт" – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
  • "Коламбус" – "Нью-Джерсі" – 1:4 (1:0, 0:4, 0:0)
  • "Флорида" – "Міннесота" – 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)
  • "Чикаго" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

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