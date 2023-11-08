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Циклон йде, але "залишки" опадів ще побудуть. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

9 листопада з України піде циклон, який приніс дощі в Україні сьогодні. Але без опадів завтра все ж таки не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"9 листопада в Україні циклон вже не порядкуватиме, він піде за межі, лише затримавшись вночі на сході та південному сходу, де ще поналиває дощів", - розповіла вона.

Водночас, переважно завтра очікується суха погода, хіба окремі вологі залишки можливі вдень на півночі та в центрі.

"Температура повітря в Україні становитиме впродовж дня +7...+12 градусів, у південній частині до +15 градусів", - зазначила Діденко.

При цьому у східних областях пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с.

Погода у Києві

У столиці у четвер істотних опадів не очікується, максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +8....+10 градусів.

Похолодання в Україні

Зниження температури в Україні до сьогодення, відчутного похолодання відбудеться наступного тижня. Але й зараз розслаблятись не варто.

 

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