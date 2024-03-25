"Цікава" температура та циклон. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні в Україні

"Сьогодні в Україні - циклон, тому й дощі очікуються. Хіба в східній частині вплив антиклону не дасть опадам просунутися - суха погода", - розповіла вона.

Температуру повітря сьогодні синоптик назвала "цікавою".

"Загалом протягом дня передбачається +8...+11 градусів, на сході +10....+14 градусів. І буде ще холодний "язичок" від Сумської області через Черкаську до Одеської - +6...+9 градусів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, температура повітря близько +8 градусів.

"Після 29 березня очікується +20...+23 градуси!" - попередила Діденко.