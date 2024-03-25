"Цікава" температура та циклон. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні в Україні

Погоду сьогодні, 25 березня, в Україні диктуватиме циклон, тож без дощів на більшій частині території не обійдеться. До того ж температура повітря, як висловилася синоптик, буде "цікавою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Сьогодні в Україні - циклон, тому й дощі очікуються. Хіба в східній частині вплив антиклону не дасть опадам просунутися - суха погода", - розповіла вона.
Температуру повітря сьогодні синоптик назвала "цікавою".
"Загалом протягом дня передбачається +8...+11 градусів, на сході +10....+14 градусів. І буде ще холодний "язичок" від Сумської області через Черкаську до Одеської - +6...+9 градусів.
У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, температура повітря близько +8 градусів.
"Після 29 березня очікується +20...+23 градуси!" - попередила Діденко.
На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.
У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.
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