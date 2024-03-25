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"Цікава" температура та циклон. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду сьогодні, 25 березня, в Україні диктуватиме циклон, тож без дощів на більшій частині території не обійдеться. До того ж температура повітря, як висловилася синоптик, буде "цікавою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сьогодні в Україні - циклон, тому й дощі очікуються. Хіба в східній частині вплив антиклону не дасть опадам просунутися - суха погода", - розповіла вона.

Температуру повітря сьогодні синоптик назвала "цікавою".

"Загалом протягом дня передбачається +8...+11 градусів, на сході +10....+14 градусів. І буде ще холодний "язичок" від Сумської області через Черкаську до Одеської  - +6...+9 градусів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, температура повітря близько +8 градусів.

"Після 29 березня очікується +20...+23 градуси!" - попередила Діденко.

Погода в квітні та травні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

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