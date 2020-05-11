ЦИК о выборах на Донбассе: неизвестно, сколько времени надо на подготовку

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко рассказал, сколько времени необходимо на подготовку местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Диденко, в настоящее время невозможно назвать временные рамки, необходимые для подготовки и проведения местных выборов на Донбассе.

"В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, необходимых для подготовки и проведения выборов на деоккупированных территориях, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановления контроля над ними", - пояснил он.

Председатель Центризбиркома отметил, что для начала процесса подготовки к местным выборам необходимо вернуть фактический контроль над ныне оккупированными территориями, а также возобновить на них работу украинских государственных органов.

"Должен быть реализован целый комплекс мероприятий для реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования", - рассказал Диденко.

Кроме того, как утверждают в ЦИК, для проведения выборов на деоккупированных территориях необходимо выполнить значительно более широкий перечень мероприятий, чем для подготовки к местным выборам в обычных условиях.

"Необходимо восстановить и актуализировать сведения Госреестра избирателей на этих территориях, без чего невозможно корректное составление списков избирателей, проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий и обеспечить комиссию необходимыми помещениями, оборудованием, транспортом, связью, охраной и тому подобное", - добавил он.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что сейчас в Украине есть все необходимые законы для проведения местных выборов на Донбассе согласно минским договоренностям.