В ЦИК рассказали, законно ли сейчас выдавать справки об изменении места голосования

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменить место голосования можно только после объявления второго тура выборов 2019

Органы государственного реестра избирателей еще не могут выдавать справки об изменении места голосования на выборах 2019. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Украинцы смогут изменить место голосования только после начала избирательного процесса повторного голосования, то есть, объявления даты второго тура.

"По поводу того, как будет происходить изменение избирательного адреса. Точно так же, как это происходило и во время выборов 31 марта. Временное место голосования меняется уже после начала процесса повторного голосования", - сообщил Радченко.

Заместитель главы комиссии не исключил, что органы реестра уже начали принимать заявления об изменении избирательных адресов.

"Я не исключаю, что органы ведения реестра могли получать заявления от граждан. Но нужно понимать технологию процедуры. Сначала заявление избирателя, затем обработка органом реестра, потом приказ на такое изменение и выдача справки. Так вот заявления могли принимать, но не больше", - сообщил Радченко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла уже все протоколы окружных избирательных комиссий, кроме двух. В ЦИК заявили, что результаты первого тура выборов 2019 смогут объявить уже послезавтра, 7 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком призвал кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко воздержаться от дискуссии о месте проведения дебатов до официального объявления результатов первого тура выборов.