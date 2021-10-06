ЦИК придумал, как бороться с "двойниками" на довыборах в Раду: обновили бюллетени

Центральная избирательная комиссия утвердила бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах. Отныне каждый кандидат будет иметь собственный порядковый номер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Чтобы облегчить проведение агитации и осуществление сознательного выбора, ЦИК приняла решение отмечать каждого из кандидатов - порядковым номером.

Таким образом планируют предотвратить дезориентацию избирателя во время формирования его воли.

Отмечается, что порядковые номера не будут меняться, в том числе и после решения об отмене регистрации кандидата в депутаты, или же его выбытия из баллотирования.

"Несмотря на нормы действующего закона о выборах народных депутатов, данную позицию нужно отнести к форме избирательного бюллетеня. Судебная практика позволяет комиссии совершать такие действия. Это лишь будет способствовать свободному волеизъявлению избирателей”, - отметила председатель организации "Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская.