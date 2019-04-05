ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК подвел итоги голосования за рубежом

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 16:42
ЦИК подвел итоги голосования за рубежом
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

В заграничном избирательном округе голосование на выборах 2019 прошло без инцидентов

Центральная избирательная комиссия подписала протокол о результатах голосования на выборах 2019 на заграничном избирательном округе. Об этом сообщила член ЦИК Ольга Лотюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, работал 101 избирательный участок.

"На сегодняшнем заседании подписан протокол ЦИК об итогах голосования в заграничном избирательном округе. То есть, мы сегодня подвели итоги голосования в ЗИО. У нас 101 избирательный участок работал, мы объявили результаты по 101 избирательному участку", - сообщила Лотюк.

Член ЦИК отметила, что все оригиналы протоколов совпадают с теми, которые были предоставлены ЦИК электронными средствами связи.

"В заграничном избирательном округе голосование прошло без каких-либо эксцессов. Все граждане смогли проголосовать. Был даже случай, когда комиссия в Варшаве пошла на то, чтобы позже закрыть, чтобы все желающие реализовали свое право голоса", - добавила она.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 5 апреля приняла от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями и перешла к принятию уточненных протоколов.

Как писало РБК-Украина ранее, в Центризбиркоме надеются, что результаты первого тура выборов 2019 смогут объявить уже послезавтра.

ЦИК перешел к рассмотрению уточненных протоколов Результаты первого тура выборов могут объявить послезавтра
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссияголосование
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь