ЦИК подтвердил победу команды Тимошенко на выборах в ОТО, - нардеп

Фото: Иван Крулько (РБК-Украина)

Крулько заявил, что по данным сайта ЦИК, "Батькивщина" - абсолютный победитель гонки

Официальные данные Центризбиркома по итогам выборов в 78 ОТО, которые состоялись 23 декабря в 13 областях, свидетельствуют, что партия "Батькивщина" получила абсолютную поддержку избирателей, и в то же время доказывают "махинации с цифрами", которые были обнародованы "Блоком Петра Порошенко". Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Иван Крулько, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По его словам, сегодня уже всем очевидно, что БПП даже на местных выборах прибегает к мошенничеству во время подсчета голосов избирателей.

"Последние дни все информпространство было "красным" от аномального количества манипуляций от "порохоботов", мол, БПП победил на выборах в 78 ОТО. Если посмотреть на "данные" БПП, желанных 25,4% у них нет ни в варианте с самовыдвиженцами, ни без самовыдвиженцев. А тезис, что их цифры базируются на том, что самовыдвиженцы шли с их поддержкой, просто смешная. С таким же успехом любая партия могла объявить, что все самовыдвиженцы - это их кандидаты", - объясняет Крулько.

Как отмечается, по данным сайта ЦИК, "Батькивщина" - абсолютный победитель гонки. За нее проголосовали 34,3%, 23,5% - у БПП, 9% - у Аграрной партии, 7,2% - у Радикальной партии.

"Это данные без двух ОТО. Когда и по ним результаты ЦИК обнародует, все сойдется с тем, о чем публично объявляла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Произошло то, о чем предупреждала "Батькивщина" - нужно было дождаться информации на сайте ЦИК, и все фейки разоблачены", - подчеркнул он.

Политик напомнил, что Центризбирком был сформирован с грубыми нарушениями, по представлению президента Порошенко, и большинство в нем от БПП. Поэтому вполне можно прогнозировать, что к подобным манипуляциям власть будет прибегать во время президентской кампании, когда правящая партия назовет себя победителем, а ЦИК будет вынужден "подтягивать" результат голосования.

"Новогодняя математика от ЦИК хорошо демонстрирует настоящую картину с выборами в ОТО и то, кто занимается фейками. Но сейчас главная задача всех демократических сил не допустить таких приписок и манипуляций со стороны БПП, которые мы смогли увидеть на примере выборов в ОТО, на президентских выборах. Здесь значительно выше ставки и желание сманипулировать результатами будет в разы больше. Защита результатов и честный подсчет - вот что будет иметь ключевое значение", - подытожил Иван Крулько.