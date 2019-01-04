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ЦВК підтвердила перемогу команди Тимошенко на виборах в ОТГ, - нардеп

Новини » Політика    04.01.2019 - 14:18
ЦВК підтвердила перемогу команди Тимошенко на виборах в ОТГ, - нардеп
Фото: Іван Крулько (РБК-Україна)

Крулько заявив, що за даними сайту ЦВК, "Батьківщина" - абсолютний переможець перегонів

Офіційні дані Центрвиборчкому за підсумками виборів в 78 ОТГ, які відбулись 23 грудня в 13 областях, свідчать, що партія "Батьківщина" здобула абсолютну підтримку виборців, і водночас доводять "махінації з цифрами", які були оприлюднені "Блоком Петра Порошенка". Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина", народний депутат Іван Крулько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За його словами, сьогодні вже всім очевидно, що БПП навіть на місцевих виборах вдається до шахрайства під час підрахунку голосів виборців.

"Останні дні увесь інформпростір був "червоний" від аномальної кількості маніпуляцій від "порохоботів", мовляв, БПП перемогла на виборах в 78 ОТГ. Якщо подивитися на "дані" БПП, омріяних 25,4% у них немає ні у варіанті з самовисуванцями, ні без самовисуванців. А теза, що їхні цифри базуються на тому, що самовисуванці йшли за їхньої підтримки, просто смішна. З таким самим успіхом будь-яка партія могла оголосити, що всі самовисуванці - це їхні кандидати", - пояснює Крулько.

Як зазначається, за даними сайту ЦВК, "Батьківщина" - абсолютний переможець перегонів. За неї проголосували  34,3%, 23,5% - у БПП, 9% - у Аграрної партії, 7,2% - у Радикальної партії.

"Це дані без двох ОТГ. Коли і щодо них результати ЦВК оприлюднить, усе зійдеться з тим, про що публічно оголошувала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Сталося те, про що попереджала "Батьківщина" - потрібно було дочекатися інформації на сайті ЦВК, і всі фейки викриті", - наголосив він.

Політик нагадав, що Центрвиборчком був сформований з грубими порушеннями, за поданням президента Порошенка, і більшість у ній від БПП. Тож цілком можна прогнозувати, що до подібних маніпуляцій влада вдаватиметься під час президентської кампанії, коли провладна партія назве себе переможцем, а ЦВК буде змушена "підтягувати" результат голосування.

"Новорічна математика від ЦВК добре демонструє справжню картину з виборами до ОТГ і те, хто займається фейками. Але зараз головне завдання всіх демократичних сил не допустити таких приписок і маніпуляцій з боку БПП, які ми змогли побачити на прикладі виборів в ОТГ, на президентських виборах. Тут значно вищі ставки і бажання зманіпулювати результатами буде в рази більше. Захист результатів і чесний підрахунок - ось що матиме ключове значення", - підсумував Іван Крулько.

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