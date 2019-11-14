ЦИК отменил регистрацию 4 кандидатов в нардепы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК отменил регистрацию кандидатов от "Голоса" и "ЕС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания в четверг, 14 ноября, отменила регистрацию четырех кандидатов в народные депутаты от политических партий "Голос" и "Европейская солидарность". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центризбиркома в Facebook.

Как сообщается, во время заседания ЦИК принял решение об отмене регистрации четырех кандидатов в нардепы в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную раду.

"Комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты ... Кухты П.А., Ключковской Я.Ю., Романовича Д.А., включенных в избирательный список политической партии "Голос" под № 25, № 32, № 33 соответственно, а также Бойко Н.А., включенной в избирательный список политической партии "Европейская солидарность" под № 24, исключив их из указанных избирательных списков", - говорится в заявлении ЦИК.

Отмечается, что регистрация была отменена на основании заявлений указанных кандидатов в нардепы об отказе от баллотирования.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал народным депутатом бывшего руководителя Института национальной памяти Владимира Вятровича. Соответствующее решение Центризбирком принял сегодня, 14 ноября.