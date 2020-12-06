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ЦИК назвал явку на выборах мэра Кривого Рога на 13:00

Автор: Роман Тверденко

В Центризбиркоме назвали явку на 13:00 на втором туре выборов мэра в Кривом Роге. Она составила 18,4% избирателей.

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Об этом сообщает страница ЦИК в Facebook.

Ранее гражданская сеть ОПОРА сообщала, что на 12:00 явка составила 14,65%. Погрешность оценки составляет 0,82%.

Отмечалось, что нынешняя явка в Кривом Роге выше, чем на местных выборах 25 октября по всей Украине, когда явка на 12:00 составила 13,5%. Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на этот час составила 6,4%.

Напомним, ранее полиция сообщила, что на выборах мэра Кривого Рога все участки открылись вовремя, а в "день тишины" перед голосованием нарушений не было. В то же время наблюдатели фиксировали непрямую агитацию, в частности, по городу были развешаны борды, оформленные в стилистике одного из кандидатов на пост городского головы.

Во втором туре выборов Кривого Рога за должность соперничают кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

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