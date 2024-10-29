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Циганков відновив тренування з "Жироною": коли українець повернеться на поле

Жирона, Вівторок 29 жовтня 2024 16:29
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Циганков відновив тренування з "Жироною": коли українець повернеться на поле Фото: Віктор Циганков у складі збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Віктор Циганков залікував ушкодження і займається в загальній групі футболістів іспанської "Жирони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал клубу.

26-річний українець повернувся до тренувальних занять "червоно-білих". Він травмувався ще в 2-му турі основного раунду Ліги чемпіонів на початку жовтня.

Циганков у вівторок займався в загальній групі команди Мічела. Український вінгер оговтався від травми двоголового м'яза стегна лівої ноги. Відновлення зірки "Жирони" минуло швидше, ніж очікувалося – 3,5 тижні замість п'яти.

У заявку "жирондинців" на кубковий матч проти "Естремадури" Циганков, однак, не потрапив. Найімовірніше, він готуватиметься до поєдинку 12-го туру Ла Ліги. 2 листопада "Жирона" прийме сусіда в турнірній таблиці – "Леганес".

Віктор Циганков у сезоні 2024/25

Українець розпочав кампанію з 2-го туру чемпіонату Іспанії, пропустивши перший через тривале ушкодження. Перший гол оформив у 3-му турі проти "Осасуни" (4:0), додавши асист.

На цей момент Циганков зіграв 8 поєдинків на клубному рівні, а показники результативності не змінилися з часу зустрічі з памплонцями. Ще 2 матчі (1 гол) він провів за національну команду в Лізі націй.

До слова, раніше Родрі завоював "Золотий м'яч-2024" замість Вінісіуса.

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