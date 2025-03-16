Довбик прислухався до критики Раньєрі та забив ювілейний гол в Серії А (відео)

Столична "Рома", яка тепер може сконцентруватися на виступах у Серії А, здобула шосту поспіль перемогу в турнірі. Завдяки точному удару українця Артема Довбика.

Серія А, 29-й тур

"Рома" – "Кальярі" – 1:0

Гол: Довбик, 62

Після поразки в Лізі Європи від іспанського "Атлетіка", що спричинив виліт "Роми" з турніру, український форвард зазнав жорсткої критики від наставника "вовків" Клаудіо Раньєрі.

"Я сказав йому, щоб він думав про те, як грає, а не тільки про голи. Якщо він думає тільки про голи, це погано. Якщо ти не даєш мені ані гри, ані голів, це розчаровує", – заявив тренер і додав, – Він повинен боротися, як і всі. Я не хочу вірити, що він здався, але він повинен довести мені це на тренуваннях. Якщо він здасться, у мене є 25 інших футболістів, що хочуть грати".

Після такого відвертого "наїзду" з доволі прозорими натяками, українцю дійсно треба було задуматися і зробити висновки. Схоже, йому це вдалося.

Не скажеш, що український форвард видав надто яскравий поєдинок. Він мав моменти, не всі з них використав, але зрештою свою справу зробив. Виконав все так, як ми звикли, як він це робив минулого сезону в Іспанії. На 62-й хвилині після розіграшу кутового м'яч відскочив до Довбика від спини захисника суперників. І наш форвард з розвороту розстріляв ворота "Кальярі".

Таким чином вітчизняний нападник забив ювілейний, 10-й гол, у Серії А. Він залишається найкращим бомбардиром "вовків" у чемпіонаті. Загалом українець записав на свій рахунок вже 15-й м'яч у поточному сезоні. Крім того, він тричі вдало асистував партнерам.

Через десять хвилин після голу Довбика заміним узбек Шомуродов. За 72 хвилини на полі наш форвард здійснив шість ударів по воротах, виграв дві повітряні дуелі, а також віддав 16 пасів, з яких 14 були точними.

Здобувши перемогу, "Рома" набрала 49 очок та піднялась у таблиці на 7-му сходинку, випередивши "Мілан". Відставання від 6-го "Лаціо" становить лише два пункти, а від "Ювентуса" та "Болоньї", що посідають 4-те та 5-те місця відповідно – 4 бали.

Трійка лідерів Серії А виглядає так: "Інтер" та "Наполі" – по 61 очку, "Аталанта" – 58.