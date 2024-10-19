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Циганков у лазареті: тренер "Жирони" дав невтішний прогноз

Жирона, Субота 19 жовтня 2024 14:57
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Циганков у лазареті: тренер "Жирони" дав невтішний прогноз Фото: Віктор Циганков (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер іспанської "Жирони" Мічел Санчес поділився деталями проблем українського вінгера Віктора Циганкова зі здоров'ям і спрогнозував коли він повернеться на поле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AS.

Наставник каталонців розповів про ситуацію в команді напередодні чергових матчів. "Жирона" гратиме у Ла Лізі з "Реал Сосьєдадом" (19 жовтня) та у Лізі чемпіонів – зі словацьким "Слованом" (22 жовтня).

"У нас зараз в команді лише один доступний вінгер – це Данджума. Такі гравці, як Циганков, Порту, Хіль можуть пропустити ще 3-4 тижні. Нам важко без них. Ми розглядаємо зараз різні варіанти в атаці", – поділився тренер.

На його думку, проблеми в багатьох гравців виникають через дуже насичений графік футбольних турнірів. Тому ж Циганкову доводиться грати на трьох фронтах – у Ла Лізі, Лізі чемпіонів та за збірну України. І він просто не витримує такого навантаження.

"Циганков – чудовий футболіст. Він робить на полі все, що я від нього чекаю. Але він дуже часто отримує травми, – говорить Мічел. – Ось і тепер: він був у хорошій формі, але знову опинився в лазареті. Я дуже хвилююсь за нього".

Травма Циганкова: що відомо

Вінгер отримав травму 2 жовтня в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти нідерландського "Фейєнорда". Футболіст зашкутильгав на 25-й хвилині гри, після чого попросив заміну.

Медики діагностували в нього травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Спочатку орієнтовні терміни відновлення гравця оцінювалися у 5 тижнів, тобто повернення очікувалось у першій декаді листопада. Але наразі воно відкладається. Через цю травму українець пропустив жовтневі матчі збірної України у Лізі націй.

Раніше Світоліна зробила перші кроки після операції.

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