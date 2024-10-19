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Цыганков в лазарете: тренер "Жироны" дал неутешительный прогноз

Жирона, Суббота 19 октября 2024 14:57
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Цыганков в лазарете: тренер "Жироны" дал неутешительный прогноз Фото: Виктор Цыганков (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер испанской "Жироны" Мичел Санчес поделился деталями проблем украинского вингера Виктора Цыганкова со здоровьем и спрогнозировал когда он вернется на поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS.

Наставник каталонцев рассказал о ситуации в команде в преддверии очередных матчей. "Жирона" будет играть в Ла Лиге с "Реал Сосьедадом" (19 октября) и в Лиге чемпионов - со словацким "Слованом" (22 октября).

"У нас сейчас в команде только один доступный вингер – это Данджума. Такие игроки, как Цыганков, Порту, Хиль могут пропустить еще 3-4 недели. Нам тяжело без них. Мы рассматриваем сейчас разные варианты в атаке", – поделился тренер.

По его мнению, проблемы у многих игроков возникают из-за очень насыщенного графика футбольных турниров. Тоиу же Цыганкову приходится играть на трех фронтах – в Ла Лиге, Лиге чемпионов и за сборную Украины. И он просто не выдерживает такой нагрузки.

"Цыганков – отличный футболист. Он делает на поле все, что я от него жду. Но он очень часто получает травмы, – говорит Мичел. – Вот и теперь: он был в хорошей форме, но снова оказался в лазарете. Я очень волнуюсь за него".

Травма Цыганкова: что известно

Вингер получил травму 2 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда". Футболист заковылял на 25-й минуте игры, после чего попросил замену.

Медики диагностировали у него травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Первоначально ориентировочные сроки восстановления игрока оценивались в 5 недель, то есть возвращение ожидалось в первой декаде ноября. Но сейчас оно откладывается. Из-за этой травмы украинец пропустил октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

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