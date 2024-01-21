Циганков і Довбик влаштували розгром "Севільї" для повернення лідерства "Жирони" в Іспанії

Українські легіонери іспанської "Жирони" Віктор Циганков і Артем Довбик вирішили долю протистояння зі "Севільєю" в 21-му турі Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

"Жирона" – "Севілья" – 5:1

Голи: Довбик, 13, 15, 19, Циганков, 56, Стуані, 89 – Ромеро, 10

Каталонці здобули вольову перемогу, пропустивши випад Ромеро на 10-й хвилині зустрічі. Відповідь "червоно-білих" на гол гостей була фактично миттєвою. Уже за три хвилини Довбик головою замкнув дальню стійку після навісу Савіо від лінії поля.

Ще двічі українець відзначився в наступні кілька хвилин. Спершу він опинився наодинці в чужому штрафному майданчику після передачі Порту та холоднокровно відправив м'яч у сітку. А потім класно поклав у ближній кут із входу до карної зони після передачі з глибини поля.

На старті ж другої половини "Севілью" покарав Циганков. Український вінгер у дотик із центру штрафного замкнув черговий простріл Савіо після передачі з глибини. Добив же нервіонців ветеран Стуані влучним низовим ударом – 5:1 у підсумку.

Завдяки перемозі "Жирона" повернула лідерство в чемпіонаті Іспанії. Підопічні Мічела набрали 52 очки. На один пункт відстав мадридський "Реал", але столичний гранд із матчем у запасі. Наступний матч команда Циганкова-Довбика проведе проти "Сельти" на виїзді (28 січня).