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Цыганков и Довбик устроили разгром "Севильи" для возвращения лидерства "Жироны" в Испании

Жирона, Воскресенье 21 января 2024 23:59
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Цыганков и Довбик устроили разгром "Севильи" для возвращения лидерства "Жироны" в Испании Фото: Артем Довбик и Виктор Цыганков празднуют четвертый гол "жирондинцев" (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорцив

Украинские легионеры испанской "Жироны" Виктор Цыганков и Артем Довбик решили судьбу противостояния с "Севильей" в 21-м туре Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 21-й тур

"Жирона" – "Севилья" – 5:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 – Ромеро, 10

Каталонцы одержали волевую победу, пропустив выпад Ромеро на 10-й минуте встречи. Ответ "красно-белых" на гол гостей был фактически мгновенным. Уже через три минуты Довбик головой замкнул дальнюю штангу после навеса Савио от лицевой линии.

Еще дважды украинец отличился в следующие несколько минут. Сначала он оказался наедине в чужой штрафной после передачи Порту и хладнокровно отправил мяч в сетку. А потом классно уложил в ближний угол с входа в штрафную после передачи из глубины поля.

На старте же второй половины "Севилью" наказал Цыганков. Украинский вингер в касание из центра штрафной замкнул очередной прострел Савио после передачи из глубины. Добил же нервионцев ветеран Стуани точным низовым ударом – 5:1 в итоге.

Благодаря победе "Жирона" вернула лидерство в чемпионате Испании. Подопечные Мичела набрали 52 очка. На один пункт отстал мадридский "Реал", но столичный гранд с матчем в запасе. Следующий матч команда Цыганкова-Довбика проведет против "Сельты" на выезде (28 января).

К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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Чемпионат Испании Артем Довбик Севилья
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