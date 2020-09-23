Цифровые кочевники — люди, вдохновленные свободой

Все больше людей мечтают вырваться из офисных оков и получить свободу действий, но при этом продвигаться по карьерной лестнице либо начать свое дело, достойно зарабатывать и путешествовать. Именно так живут Цифровые Кочевники — это категория людей, которые не просто работают удаленно, а путешествуют по всему миру, живут в тех странах, где им комфортно и интересно. Об увлекательной жизни Диджитал Номадс в ярких красках рассказывает новый YouTube-проект «Цифровые кочевники», который стартовал в августе этого года и уверенно завоевывает внимание молодых, целеустремленных и амбициозных специалистов в разных сферах деятельности.

Nomad Family — выбор нового поколения

Благодаря развитию современных технологий появляется все больше профессий, которые не требуют постоянного присутствия в офисе. Основной инструмент Nomad Family: компьютер/планшет/смартфон с доступом в интернет. При этом жить можно в любом месте, куда дотягивается паутина Всемирной сети.

Дизайнеры, копирайтеры, программисты,маркетологи, журналисты, контент-менеджеры, репетиторы, переводчики, юристы, инвесторы, коучи и представители многих других профессий вливаются в когорту под названием Цифровые Кочевники. Образ жизни, который они ведут, позволяет им увидеть мир, найти новых друзей в разных странах, расширить кругозор, начать свой бизнес, выучить иностранные языки, общаясь с носителями.

Молодой амбициозный маркетолог Дмитрий Жежерун, автор и создатель YouTube-проекта «Цифровые кочевники», ставит перед собой цель показать, как люди из разных сфер деятельности кардинально изменили свою жизнь, вступив в сообщество Nomad Family. В его развитии большую роль играет основной партнер — компания Ciclex, которая поддерживает участников содружества.

Цифровые Кочевники: современные технологии открывают безграничные возможности для развития

Гости YouTube-проекта Дмитрия Жежеруна — уникальные личности, которые рассказывают свои True-story, делятся опытом в преодолении различных трудностей, что возникали на пути к успеху. Среди первых гостей проекта стартапер и инвестор Павел Волков, предприниматель, спикер, инвестор Игорь Граф, онлайн-предприниматель и продюсер Светлана Жарова, трейдер и крипто-энтузиаст Гоша бизнескоуч, а также путешественник, онлайн-предприниматель, блогер Орест Зуб. Все они стали резидентами сообщества Nomad Family, чтобы делиться информацией с участниками содружества единомышленников. Огромную помощь в развитии Nomad Family оказывает партнер сообщества — компания Ciclex.

Давно мечтаешь бросить офис и стать независимым? Любишь путешествовать и при этом хочешь зарабатывать? Вливайся в ряды Digital Nomads и управляй своей жизнью. Вступить в Nomad Family могут все желающие. Подписывайся на YouTube-канал и Instagram-страницу сообщества, чтобы получать интересную и полезную информацию. Успешные фрилансеры-путешественники с радостью делятся своими результатами, помогают новичкам, дают ценные советы по подготовке к новому образу жизни.