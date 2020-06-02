Цифровые активы: формирование правовой базы как основа внедрения в реальный сектор экономики

Термин «цифровой актив» сейчас все шире применяется в публикациях, посвященных как развитию экономики, так и новым технологиям. Однако до недавнего времени не имел точного определения в силу наличия разноплановых трактовок.

Изначально слово «цифровой» обозначало информацию, выраженную числами. «Актив», в свою очередь, с экономической точки зрения означает какой-либо предмет объективной реальности, имеющий определенную ценность для его держателя. Но мир не стоит на месте и для раскрытия понятия цифрового актива следует учитывать тенденции развития отраслей экономики, финансовых технологий и реформирование норм права.

Получается, цифровой актив имеет кардинальные отличия от криптовалюты, так как последняя характеризуется отсутствием обеспеченности реальными активами и высокой волатильностью. Как следствие, появляются сложности в прогнозировании изменения ее цены. Все вышеперечисленное создает преграды для внедрения и использования криптовалют в реальном секторе экономики.

Всем известна ситуация с блокчейн-проектом TON, в которой создатели, инвесторы и SEC давали диаметрально противоположное определение правового обеспечения токену Gram, хотя он изначально разрабатывался для применения в хозяйственной деятельности, в том числе на территории США. Основатели проекта допустили грубую ошибку: они пренебрегли проработкой правовой составляющей проекта и предварительным тестированием токена, из-за чего он был приравнен к ценным бумагам.

На данном примере отчетливо видно, что сегодня цифровая экономика, стартапы и инвесторы нуждаются в очевидных принципах определения категории того или иного вида токена. Ряд стран обеспокоен бурным развитием цифровых валют и возможностью их регулирования в рамках международного права. Первыми попытками стали разработки тестов, которые позволяют дать оценку токену и определить его принадлежность к одной из категорий классификации.

Внимания заслуживают следующие тесты: тест Хоуи, мальтийский тест от MFSA, швейцарский тест-руководство по ICO от FINMA и Digital Asset Test.

1. Тест Хоуи (Howey Test). Это тест от Верховного суда США, разработанный в рамках закона «О ценных бумагах». Именно по нему производилась оценка проекта TON. Вкратце, тест Хоуи предлагает ответить на вопросы о наличии инвестиционной составляющей токена, дальнейшем извлечении прибыли от инвестиций и возможности ее конвертации.

В результате ценной бумагой признается тот токен, на курс которого влияет эмитент, и он же влияет на доход инвесторов.

2. MFSA (Мальтийское управление финансовых услуг) рассматривает вопрос под другим углом. Один из основных критериев теста — наличие собственной ценности виртуального токена. То есть, может ли токен использоваться вне блокчейна. Если ответ положительный, дальше вступает в силу европейское законодательство «О финансовых инструментах».

3. Швейцарский тест-руководство по ICO от FINMA. Как известно, Швейцария активно поддерживала проведение ICO. В связи с этим возникла необходимость в собственной классификации. Регулятор в лице FINMA выделяет три вида токенов:

• Токены оплаты.

Могут использоваться в качестве платежного средства, но не подразумевают получение прибыли. Регулируются в соответствии с законом об отмывании денег.

• Токены-утилиты.

Используются для предоставления доступа, их цель — увеличение безопасности использования услуги.

• Токены-активы.

С точки зрения их экономической функции токены аналогичны акциям, облигациям или производным, дают право владельцам на дивиденды или выплаты процентов.

Данный подход оказался достаточно прозрачным в сравнении с вышеприведенными и самым привлекательным для новаторских блокчейн-проектов и инвесторов.

4. Методика диагностики токена блокчейна на соответствие цифровому активу от Александра Кудь — специальный метод диагностики, представляющий собой опросник. Ответы на 18 вопросов о токене блокчейна дают возможность соотнести его с цифровым активом. Тест основывается на математических расчетах и анализе свойств токена блокчейна и делает актив более понятным инструментом для действующего законодательства.

В заключение к вышесказанному стоит отметить, что тестирование токена блокчейна является обязательным. Пренебрежительное отношение к данному процессу ведет к печальным последствиям, связанным с финансовыми потерями. Учитывая последние прецеденты, криптовалюта в чистом виде уходит в прошлое. Блокчейн-проекты и лица, которых интересует доход или использование токенов в рамках хозяйственной деятельности, должны опираться на действующее законодательство