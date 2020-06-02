Цифрові активи: формування правової бази як основа впровадження в реальний сектор економіки

Термін «цифровий актив» зараз усе ширше застосовується у публікаціях, присвячених як розвитку економіки, так і новим технологіям. Однак до недавнього часу не мав точного визначення через наявність різнопланових трактувань.

Спочатку слово «цифровий» позначало інформацію, виражену числами. «Актив», зі свого боку, із економічної точки зору означає будь-який предмет об’єктивної реальності, що має певну цінність для його утримувача. Але світ не стоїть на місці й для розкриття поняття цифрового активу слід ураховувати тенденції розвитку галузей економіки, фінансових технологій і реформування норм права.

Виходить, цифровий актив має кардинальні відмінності від криптовалюти, оскільки остання характеризується відсутністю забезпеченості реальними активами та високою волатильністю. Як наслідок, з’являються труднощі у прогнозуванні зміни її ціни. Усе вищеперераховане створює перешкоди для впровадження та використання криптовалют у реальному секторі економіки.

Усім відома ситуація з блокчейн-проектом TON, в якій створювачі, інвестори та SEC давали діаметрально протилежне визначення правового забезпечення токену Gram, хоча він спочатку розроблявся для застосування в господарській діяльності, зокрема на території США. Засновники проекту допустили грубу помилку: вони знехтували опрацюванням правової складової проекту та попереднім тестуванням токену, через що він був прирівняний до цінних паперів.

На цьому прикладі чітко видно, що сьогодні цифрова економіка, стартапи та інвестори потребують очевидних принципів визначення категорії того чи іншого виду токену. Низка країн стурбована бурхливим розвитком цифрових валют і можливістю їх регулювання в межах міжнародного права. Першими спробами стали розробки тестів, що дозволяють дати оцінку токену й визначити його приналежність до однієї із категорій класифікації.

На увагу заслуговують такі тести: тест Хоуї, мальтійський тест від MFSA, швейцарський тест-посібник із ICO від FINMA та Digital Asset Test.

1. Тест Хоуї (Howey Test). Це тест від Верховного суду США, розроблений у межах закону «Про цінні папери». Саме за ним проводилося оцінювання проекту TON. Якщо коротко, тест Хоуї пропонує відповісти на питання про наявність інвестиційної складової токену, подальше отримання прибутку від інвестицій та можливості його конвертації.

У результаті цінним папером визнається той токен, на курс якого впливає емітент, і він же впливає на дохід інвесторів.

2. MFSA (Мальтійське управління фінансових послуг) розглядає питання під іншим кутом. Один із основних критеріїв тесту — наявність власної цінності віртуального токену. Тобто, чи може токен використовуватися поза блокчейном. Якщо відповідь позитивна, далі набирає чинності європейське законодавство «Про фінансові інструменти».

3. Швейцарський тест-посібник із ICO від FINMA. Як відомо, Швейцарія активно підтримувала проведення ICO. У зв’язку з цим виникла потреба у власній класифікації. Регулятор в особі FINMA виокремлює три види токенів:

• Токени оплати.

Можуть використовуватися як платіжний засіб, але не припускають отримання прибутку. Регулюються відповідно до закону про відмивання грошей.

• Токени-утиліти.

Використовуються для надання доступу, їх мета — збільшення безпеки використання послуги.

• Токени-активи.

З точки зору їх економічної функції токени аналогічні акціям, облігаціям або похідним, дають право власникам на дивіденди або виплати відсотків.

Цей підхід виявився досить прозорим порівняно з вищенаведеними та найпривабливішим для новаторських блокчейн-проектів та інвесторів.

4. Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу від Александра Кудь — спеціальний метод діагностики, що становить опитувальник. Відповіді на 18 питань про токен блокчейну дають можливість співвіднести його із цифровим активом. Тест ґрунтується на математичних розрахунках і аналізі властивостей токену блокчейну й робить актив більш зрозумілим інструментом для чинного законодавства.

На закінчення до вищесказаного слід зазначити, що тестування токену блокчейну є обов’язковим. Зневажливе ставлення до цього процесу веде до сумних наслідків, пов’язаних із фінансовими втратами. З огляду на останні прецеденти, криптовалюта в чистому вигляді відходить у минуле. Блокчейн-проекти та особи, яких цікавить дохід або використання токенів у межах господарської діяльності, повинні спиратися на чинне законодавство.