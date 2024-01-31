Цифровізація оборони. Про новації на шляху до посилення обороноздатності України

Верховна рада прийняла закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання статусу УБД. Цим рішенням український парламент зробив критично важливі кроки для посилення обороноздатності України. Детальніше – в колонці для РБК-Україна розповів народний депутат Олексій Леонов.

Головне завдання нового закону – забезпечення стандартизації та цифрової оптимізації військового обліку. Це вкрай важливе завдання з огляду на те, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до ЗСУ мобілізовано 700 тисяч осіб, до Державної прикордонної служби – 60 тисяч, до Національної гвардії – 90 тисяч, до Національної поліції – 100 тисяч.

Водночас за даними МО України, починаючи з 24 лютого 2022 року та станом на серпень 2023 року лише 95,8 тис. осіб, які брали участь у заходах у зв’язку з військовою агресією проти України, отримали статус учасника бойових дій. Це надзвичайно низький показник, оскільки процедура надання статусу учасника бойових дій до сьогодні була складною та довготривалою. Зокрема через велику кількість потрібних документів та бюрократичних процедур. А це, своєю чергою, ускладнювало інтеграцію військовослужбовців до цивільного життя, унеможливлювало отримання ними певних пільг та підтримки з боку держави.

Отже, прийнятий закон передбачає створення, по-перше, Єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Цей державний реєстр міститиме інформацію про всіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів віком від 18 до 60 років. Ця база буде належати Міністерству оборони, а його розпорядником стане Генеральний штаб. Доступ до цього реєстру матимуть Міністерство оборони, СБУ, органи розвідки, оперативні командування, а також – регіональні ТЦК.

До Реєстру будуть заноситися персональні та службові дані, а також дані про потребу в комплектуванні особовим складом підрозділів ЗСУ та інших військових формувань. Проведення цифровізації та наведення ладу в питаннях обліку дозволить, з одного боку, ефективно впорядкувати мобілізацію, усунути корупційні ризики. З іншого боку, це дозволить уникнути багатьох незручностей. Зокрема, відпаде потреба у проведенні рейдів задля вручення повісток, бо всі необхідні відомості про осіб призовного віку будуть у розпорядженні ТЦК.

По-друге, буде створено Портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Завдяки цьому з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі. Тобто відбудеться майже повна дебюрократизація цього чутливого питання. Також з’явиться можливість автоматичного отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого (померлого) захисника України.

Новий закон також містить кілька новацій, які дозволять посилити кіберзахист та нададуть право розміщувати українські ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Така цифрова євроатлантична інтеграція дозволить вивільнити ППО від захисту національних дата-центрів та зосередити їх на захисті цивільного населення та критично важливих об’єктів. Пришвидшиться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих наших союзників. Прискориться розробка та розгортання нових систем та сервісів для військових. Зрештою, всі послуги та процеси для військових перейдуть у зручний та доступний формат.

Президент Володимир Зеленський поставив перед всіма державними органами фундаментальне завдання на цей рік – "зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими". Вважаю, що прийнявши 249 голосами закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", Верховна рада зробила вагомий крок саме в цьому напрямку.