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Цифровізація армії триває. В МО повідомили про роботу над додатком для ветеранів

Понеділок 23 вересня 2024 18:22
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Цифровізація армії триває. В МО повідомили про роботу над додатком для ветеранів Фото: прапор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Процеси цифровізації армії тривають. Окрім додатків "Армія+" та "Резерв+", планується запуск нової електронної платформи для ветеранів.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Армія.inform".

У майбутньому планується запуск додатка "Ветеран+".

Запущені раніше "Резерв+" та "Армія+" вже продемонстрували свою ефективність. У першому додатку вже 3,5 млн українців отримали свої електронні військово-облікові документи. Як зазначив Умєров, це дозволило знизити фізичні навантаження на ТЦК та створити альтернативу на противагу застарілим радянським процесам.

В "Армії+" вже налічується 230 000 військовослужбовців, які користуються електронними послугами, серед яких подання рапортів усіх видів та цифровізації даних щодо стану здоров'я. 20% з них - офіцери, а 15% - військові сержантського складу.

"У 2024 році Міноборони скасувало 16 журналів і паперових книг обліку. Попереду - перехід на 100% в діджитал документообіг", - додав Умєров.

Завдяки цифровізації втричі збільшились показники мобілізації, а в п'ятеро - можливості для тренування військовослужбовців.

Окрім цього, Умєров анонсував реформу ТЦК, над якою в МО вже працюють.

Міністр оборони представив ініціативи для підтримки захисників і захисниць України ще у серпні на VII Міжнародному ветеранському форумі.

Ще раніше, у червні цього року, на третьому Всеукраїнському діалозі "Громади - ветеранам" в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розповідав, які функції стануть доступні для ветеранів у новому додатку. Про це повідомляли в "Укрінформ".

За його словами, додаток дасть можливість ветеранам через будь-які гаджети отримати інформаційну довідку про те, що він або вона може отримати від держави. Також у ньому буде представлений чіткий алгоритм дій щодо послуг, які доступні для ветеранів.

У додатку також будуть доступні функції, які забезпечать поєднання заявок ветеран на пошук роботи і пропозиції, куди можна звернутися для працевлаштування.

В рамках роботи над створенням додатку планується забезпечити електронне подання на отримання статусу учасника бойових дій і статусу особи з інвалідністю унаслідок війни. Окрім цього, у додатку буде можливо подати документи на отримання статусу члена родини загиблого захисника/захисниці України.

Раніше ми повідомляли, в Україні стартувала програма адаптованого спорту для ветеранів з ампутаціями.

Також в Україні ветерани можуть звернутися за безоплатною психологічною допомогою.

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