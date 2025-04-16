Ці будинки дешевші та швидші у будівництві: що українці обирають замість квартир

Попит на будівництво "під ключ" в Україні стрімко зростає. За даними OLX, із 2021 року кількість оголошень у цій категорії збільшилася на 181%, а кількість відгуків - на 54%. Після падіння активності у 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ ринок почав відновлюватися вже у 2023-му й продовжує зростати.

Чому українці обирають "під ключ"

Такий формат приваблює з кількох причин:

Економія часу і зручність. Замовнику не потрібно самостійно шукати підрядників і контролювати кожен етап. Усе - від проєкту до здачі об’єкта - виконує одна компанія.

Гарантії якості. Більшість виконавців надають гарантії на матеріали та роботи.

Комплексність. До будівництва часто входить підведення комунікацій, внутрішнє оздоблення й допомога з оформленням документів.

Де найбільший попит

Найбільше оголошень і відгуків про будівництво під ключ зафіксовано у Київській області - майже половина всіх пропозицій в Україні. На другому місці - Львівщина, де через переміщення населення попит виріс майже утричі.

Натомість у прифронтових регіонах, зокрема на Херсонщині, кількість оголошень зменшилась на 70%, а кількість відгуків - на 95%.

Ціноутворення: від матеріалів до термінів

На вартість будівництва впливає кілька факторів:

ціни на будматеріали - через інфляцію й логістичні проблеми вони зросли;

тип технології - каркасні й модульні будинки дешевші за традиційні, але мають обмеження;

регіон та терміни - у популярних областях ціни вищі, а термінове будівництво коштує дорожче;

дефіцит кадрів - будівельна галузь особливо постраждала від нестачі фахівців.

Як українці фінансують будівництво

Для фінансування проєктів доступні:

банківські кредити;

державна програма "Власний дім" - пільгове кредитування для сільських мешканців;

програма "єВідновлення" - компенсація за зруйноване житло, якщо є власна земельна ділянка.

Що в тренді: модульні та каркасні будинки

Серед популярних запитів - каркасні та модульні будинки. Їх переваги - швидкість монтажу й відносна дешевизна. Водночас модульні конструкції мають менше варіантів дизайну, а каркасні - поступаються цегляним у міцності.

Перспективи ринку: усе залежить від війни й економіки

Подальше зростання напряму залежить від безпекової ситуації. Якщо вона стабілізується, попит повернеться навіть у прифронтові регіони.

Також важливу роль відіграє розвиток енергоефективних рішень та нових технологій, що здешевлюють будівництво й скорочують терміни.

Однак ризики залишаються: нестабільні постачання, інфляція, затримки або знищення об’єктів в наслідок бойових дій.