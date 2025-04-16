Ці будинки дешевші та швидші у будівництві: що українці обирають замість квартир

Попит на будівництво житла "під ключ" в Україні стрімко зростає - кількість оголошень на ринку збільшилася майже вдвічі, а відгуків побільшало на понад 50%.
Які будинки та у яких регіонах обирають українці, РБК-Україна розповідає з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Попит на будівництво "під ключ" в Україні стрімко зростає. За даними OLX, із 2021 року кількість оголошень у цій категорії збільшилася на 181%, а кількість відгуків - на 54%. Після падіння активності у 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ ринок почав відновлюватися вже у 2023-му й продовжує зростати.
Такий формат приваблює з кількох причин:
Економія часу і зручність. Замовнику не потрібно самостійно шукати підрядників і контролювати кожен етап. Усе - від проєкту до здачі об’єкта - виконує одна компанія.
Гарантії якості. Більшість виконавців надають гарантії на матеріали та роботи.
Комплексність. До будівництва часто входить підведення комунікацій, внутрішнє оздоблення й допомога з оформленням документів.
Найбільше оголошень і відгуків про будівництво під ключ зафіксовано у Київській області - майже половина всіх пропозицій в Україні. На другому місці - Львівщина, де через переміщення населення попит виріс майже утричі.
Натомість у прифронтових регіонах, зокрема на Херсонщині, кількість оголошень зменшилась на 70%, а кількість відгуків - на 95%.
На вартість будівництва впливає кілька факторів:
Для фінансування проєктів доступні:
Серед популярних запитів - каркасні та модульні будинки. Їх переваги - швидкість монтажу й відносна дешевизна. Водночас модульні конструкції мають менше варіантів дизайну, а каркасні - поступаються цегляним у міцності.
Подальше зростання напряму залежить від безпекової ситуації. Якщо вона стабілізується, попит повернеться навіть у прифронтові регіони.
Також важливу роль відіграє розвиток енергоефективних рішень та нових технологій, що здешевлюють будівництво й скорочують терміни.
Однак ризики залишаються: нестабільні постачання, інфляція, затримки або знищення об’єктів в наслідок бойових дій.
Раніше РБК-Україна писало, що ринок житла в Україні оживає - попит зростає, держава стимулює купівлю через програми іпотеки, особливо "єОселя". Експерти кажуть, що зараз непоганий момент для інвестування, якщо є стабільний дохід і готовність до витрат. Ціни поки не злітають, але з часом можуть зрости.
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